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Afyonkarahisar’da 9 araç birbirine girdi: 19 yaralı

Afyonkarahisar’da 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 19 kişi yaralandı.

Asayiş 18.06.2022, 23:13
Afyonkarahisar’da 9 araç birbirine girdi: 19 yaralı

Afyonkarahisar’da 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 19 kişi yaralandı.

Kaza, Rauf Denktaş Alt Geçidi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, alt geçit çıkışında aralarında şehir içi dolmuşlarında olduğu 9 araç bir birine girdi. Kazanın ardından çevredekilerinden haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil servis ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri kazada hafif yaralanan 19 kişiyi ambulanslar ile hastaneye kaldırdı. Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.

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