Afyonkarahisar merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı
AFYONKARAHİSAR MERKEZLİ 4 İLDE GERÇEKLEŞTİRİLEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 14 KİŞİDEN 12’Sİ GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALTINDA ADLİYEYE SEVK EDİLDİ. OPERASYONDA ŞAHISLARLA BİRLİKTE DEĞİŞİK TÜRLERDE UYUŞTURUCU MADDELER VE SİLAHLARDA ELE GEÇİRİLDİ.
Afyonkarahisar merkezli 4 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 14 kişiden 12’si geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Operasyonda şahıslarla birlikte değişik türlerde uyuşturucu maddeler ve silahlarda ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, operasyon Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde yapıldı. Afyonkarahisar merkezli toplamda 4 kentte gerçekleştirilen operasyonda kent merkezinde 2, Sülümenli beldesinde 3, Çobanlar ilçesinde 2, Çavdarlı köyünde 1, Kütahya’da 4, Konya ve İzmir’de 1 kişi olmak üzere toplamda 14 şüpheli gözaltın alındı. Şahıslardan emniyette ki işlemleri tamamlanan 12 kişi geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Operasyonda ayrıca baskın yapılan yerlerde yapılan aramalarda 320,72 gram esrar, 10,26 gram bonzai, 40 Lyrica isimli yeşil reçeteye tabi sentetik hap, 1 hassas terazi, 3 av tüfeği, 1 tabanca, 2 şarjör ve çok sayıda mermi ele geçirildi.
Adliyeye sevk edilen şahısların gün içerisinde mahkemeye çıkarılmaları bekleniyor.
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