Afyonkarahisar merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
AFYONKARAHİSAR MERKEZLİ 3 KENTTE FETHULLAÇI TERÖR ÖRGÜTÜ’NÜN (FETÖ) TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ (TSK) İÇERİSİNDEKİ KRİPTO YAPILANMASINA YÖNELİK OPERASYONDA GÖZALTINA ALINAN 6 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ. YAKALANANLAR ARASINDA MAHREM SORUMLU OLDUĞU ÖNE SÜRÜLEN BİR KİŞİ DE BULUNUYOR.
Afyonkarahisar merkezli 3 kentte Fethullaçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 kişi adliyeye sevk edildi. Yakalananlar arasında mahrem sorumlu olduğu öne sürülen bir kişi de bulunuyor.
Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 17 Eylül’de gözaltına alınan zanlıların verdiği ifadeler ile HTS analizlerinden örgütün mahrem sorumlusu olduğu belirlenen S.K.’nın Konya’da olduğu tespit edildi. Harekete geçen Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kentte özel bir okulda görevli S.K.’yı gözaltına aldı. Şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından soruşturmanın yürütüldüğü Afyonkarahisar’a getirildi. S.K. ile birlikte gözaltına alınan 6 kişi geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Minibüsle adliyeye getirilen şahısların plastik kelepçeler ile bağlı oldukları gözlenirken, şahısların adliyeye girerken özel harekat polisleri ve drone ile havadan güvenlik önlemi alınması dikkat çekti. Adliyeye getirilen şahısların savcılık sorgularının ardından mahkemeye sevk edilmeleri bekleniyor.
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