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Afyonkarahisar'da biyoenerji tesisinde yangın çıktı
Afyonkarahisar'da, Çay ilçesi İstasyon bölgesindeki biyoenerji tesisinde yangın çıktı. Alevlerin kontrol altına alınması için çalışma başlatıldı. Afyonkarahisar'da, biyoenerji tesisinin cüruf depolama alanında yer alan geri dönüşüm noktasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, endişe yarattı.
Asayiş 03.05.2021, 19:44 03.05.2021, 19:46
Afyonkarahisar'da, biyoenerji tesisinin cüruf depolama alanında yer alan geri dönüşüm noktasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, endişe yarattı.