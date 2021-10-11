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Afyon’daki kazada ilginç detay

Afyonkarahisar’da taşımalı eğitimdeki ortaokul öğrencileri taşıyan öğrenci servisinin kaza yapması sonucu 5 öğrenci öldü, 5’i yaralandı. Minibüs şoförünün gözaltına alındığı olayda, ağaçlara çarparak parçalanan minibüsün görüntüsü ise kazanın dehşetini gözler önüne sererken, kazayı ölüm minibüsünden çıkan öğrencilerden birinin köye geri dönerek haber verdiği ortaya çıktı.

Asayiş 11.10.2021, 12:29
Afyon’daki kazada ilginç detay

Afyonkarahisar’da taşımalı eğitimdeki ortaokul öğrencileri taşıyan öğrenci servisinin kaza yapması sonucu 5 öğrenci öldü, 5’i yaralandı. Minibüs şoförünün gözaltına alındığı olayda, ağaçlara çarparak parçalanan minibüsün görüntüsü ise kazanın dehşetini gözler önüne sererken, kazayı ölüm minibüsünden çıkan öğrencilerden birinin köye geri dönerek haber verdiği ortaya çıktı.

Kaza, İscehisar ilçesine bağlı Çatağıl köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgedeki köylerden Alanyurt Köyü Ortaokula getiren ve Adalettin T. (53) idaresindeki 03 UU 567 plakalı servis minibüsü Çatağıl köyü çıkışında sürücüsünün henüz belirlenemeyen sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç yol kenarındaki ormanlık alana girip ağaçlara çarparak durabildi. Kazada parçalanan minibüsteki 10 öğrenci araçtan dışarı fırladı. Korkunç kazada 5 ortaokul öğrencisi hayatını kaybederken 5’i ise yaralandı. Olayın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda 112 Acil servis ve jandarma, ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler kazada yaralanan 5 kişiyi ambulanslar ile hastaneye kaldırırken, minibüsün şoförü ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

Vali olay yerine geldi

Kazanın ardından Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek ve protokol üyeleri olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı. Kazada hayatını kaybeden çocukların aileleri sinir krizler geçirdi.

Kazayı ise araçtan kendi imkanları ile çıkmayı başaran bir öğrencinin yaklaşık 800 metre ilerdeki köye giderek vatandaşlara haber verdiği ortaya çıktı.

Ekiplerin bölgedeki kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Olayda hayatını kaybeden ve yaralanan öğrencilerin isimleri belli oldu

Kazada ölenlerin isimleri belli olurken korkunç olayda, İsmail Eser (11), Melisa Demirel (14), Nisa Eser (14), Teslime Eser (13), Damla Duran (11) hayatını kaybetti. Olayda, Rana Eser (12), Hakan Tek (16), Musa Eser (10), Yağmur Duran (11) ise yaralandı. Gözaltına alınan araç şoförünün ise karakoldaki işlemleri devam ediyor.

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