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Afyon’daki kahreden kazada hayatını kaybeden öğrenciler için toplu cenaze namazı

Afyonkarahisar’da servis minibüsünün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 5 öğrenci gözyaşları içinde defnediliyor.

Asayiş 11.10.2021, 16:59
Afyon’daki kahreden kazada hayatını kaybeden öğrenciler için toplu cenaze namazı

Afyonkarahisar’da servis minibüsünün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 5 öğrenci gözyaşları içinde defnediliyor.

İscehisar ilçesine bağlı Çatağıl köyünde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden orta okul öğrencileri

İsmail Eser (11), Melisa Demirel (14), Nisa Eser (14), Teslime Eser (13), Damla Duran’ın (11) cenazeleri Çatağıl İlkokulu bahçesinde okul sıralarının üzerine yan yana dizildi. Cenaze törenine Vali Gökmen Çiçek’in yanı sıra çok sayıda kamu görevlisi, vatandaşlar ve hayatını kaybeden çocukların aileleri, yakınları katıldı. Büyük bir üzüntünün hakim olduğu cenaze töreninde çocukların aileleri ve yakınları gözyaşları döktüler. Kılınan namazının ardından cenazeler köy mezarlığına defnediliyor.

Bölgedeki köylerden aldığı öğrencileri Alanyurt Köyü Ortaokula getiren Adalettin Ş., (53) idaresindeki 03 UU 567 plakalı Ford Transit marka servis minibüsü, Çatağıl köyü çıkışında sürücüsünün henüz belirlenemeyen sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki ormanlık alana girip ağaçlara çarpmıştı.

Kazada yaralanan Rana Eser (12), Hakan Tek (16), Musa Eser (10) ve Yağmur Duran’ın (11) tedavilerinin ise sürdüğü öğrenildi.

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