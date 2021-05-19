banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Bitcoin yatırımcıları ne yapacağını şaşırmış durumda!
Bitcoin yatırımcıları ne yapacağını şaşırmış durumda!
Elon Musk’a karşı kripto para yaptılar
Elon Musk’a karşı kripto para yaptılar
84 milyon tek yürek İstiklal Marşı okuyacak!
84 milyon tek yürek İstiklal Marşı okuyacak!
Hadi Özışık'tan Süleyman Soylu açıklaması: Üzgünüm
Hadi Özışık'tan Süleyman Soylu açıklaması: Üzgünüm

Afyon’da motosiklet hırsızları yakalandı

Afyonkarahisar’ın Şuhut İlçesinde park halindeki motosikleti itekleyerek çalan hırsızlar yakalanarak gözaltına alındı.

Asayiş 19.05.2021, 12:20
Afyon’da motosiklet hırsızları yakalandı

Afyonkarahisar’ın Şuhut İlçesinde park halindeki motosikleti itekleyerek çalan hırsızlar yakalanarak gözaltına alındı.

Olay Arefe günü meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilçede son dönemlerde meydana gelen motosiklet hırsızlığı ile ilgili çalışma başlatan Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü asayiş ekipleri, güvenlik kameralarından şüphelilerin kimliklerini belirledi. Şüpheliler H.T., E.Ö. ve R.S., yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler hakim karşısına çıkacak.
Yorumlar (0)
22°
açık