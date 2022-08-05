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Afyon sakızı ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler iki kişinin uyuşturucu madde getireceği ihbarı üzerine yaptıkları operasyonda 7 gram Afyon Sakızı ele geçirildi.

Asayiş 05.08.2022, 16:00
Afyon sakızı ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler iki kişinin uyuşturucu madde getireceği ihbarı üzerine yaptıkları operasyonda 7 gram Afyon Sakızı ele geçirildi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada Düzce’ye uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüpheli 2 şahıs yapılan operasyonla yakalandı. Şüpheli şahısların üzerlerinde yapılan aramada; 13 parça halinde toplam 7 gram Afyon Sakızı ele geçirildi. Şahıslar; uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandılar.

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