AFSÜ Hastanesi’nde yangın paniği

Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi’nde (AFSÜ) yangın çıktı. Hastanenin 3. katında çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmazken, olayda büyük panik yaşandı.

Olay, Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi’nin 3. katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hastanenin 3. katındaki öğretim görevlisinin odasından dumanlar çıktığını gören çalışanlar hemen yangına müdahale edip ardından itfaiyeye haber verdi. Bu sırada sağlık görevlileri dumanın sirayet ettiği katlardaki hastaları alt katlara indirmeye başladı. Yangından çıkan dumanlar kısa sürede hastanenin diğer katlarına da sirayet ederken, hastalar ve yakınları arasında büyük panik yaşandı. Hastalar, hastanenin Acil Servis bölümünden tahliye edilirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Hastane yetkililerinden alınan bilgilerde dumandan etkilenen kimsenin olmadığı bildirildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise yangının meydana geldiği katta hızlı bir şekilde duman tahliyesi yaptı. Yüreklerin ağza geldiği olayın ardından yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.