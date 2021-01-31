Afrin’deki sığınmacı kampları sular altında kaldı

Suriye’nin Afrin ilçesinde şiddetli yağışlar nedeniyle sığınmacı kampları sular altında kaldı.

Suriye’nin Halep iline bağlı Afrin ilçesinde şiddetli yağışlar nedeniyle mülteci kamplarını su bastı. Gece saatlerinde yoğunlaşan ve bugün de devam eden şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle 120 sığınmacının yaşadığı 30’dan fazla çadır kullanılmaz hale geldi. Olayda ölü ve yaralı bulunmazken, saatlerce soğuk havada kalan çocukların ve yaşlıların sağlık durumunun kötüleştiği öğrenildi.