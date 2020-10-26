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Afrin’deki patlamada 2 kişi hayatını kaybetti

AFRİN’DEKİ PATLAMADA 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Asayiş 26.10.2020, 19:59
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Afrin’deki patlamada 2 kişi hayatını kaybetti

Suriye’nin Afrin kentinde bomba yükle motosikletin patlaması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, yaralı sayısı ise 10’a yükseldi.

Suriye’nin Afrin ilçesinde Cindire Caddesi’nde bomba yüklü motosiklet patlamış, patlamada ilk belirlemelere göre 3 kişi ağır şekilde yaralanmıştı. Sivil savunma ekipleri tarafından yapılan açıklamada, patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiği, yaralıların sayısının da 10’a yükseldiği aktarıldı.

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