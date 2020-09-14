banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
Benzine indirim geldi
Benzine indirim geldi
Türkiye’de sanayi üretiminde artış sürüyor
Türkiye’de sanayi üretiminde artış sürüyor
Borsada seyir pozitif
Borsada seyir pozitif
Kayserispor'a Ligue 1'den takviye
Kayserispor'a Ligue 1'den takviye

Afrin’deki bombalı saldırıda ölü sayısı 7’ye, yaralı sayısı 40’a yükseldi

AFRİN’DEKİ BOMBALI SALDIRIDA ÖLÜ SAYISI 7’YE, YARALI SAYISI 40’A YÜKSELDİ

Asayiş 14.09.2020, 20:05
2
Afrin’deki bombalı saldırıda ölü sayısı 7’ye, yaralı sayısı 40’a yükseldi

Suriye’nin Afrin ilçesinde meydana gelen bombalı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 7’ye, yaralıların sayısı 40’a yükseldi.

Suriye’nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesinde, çarşı girişindeki Kawa Kavşağı’nın yakınlarında bomba yüklü araçla terör saldırısı düzenlendi. Sivil savunma ekipleri tarafından yapılan açıklamada, patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 3, yaralıların sayısının ise 14 olduğu aktarılmıştı. Yetkililer, patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 7’ye, yaralıların sayısının ise 40’a yükseldiğini açıkladı.

Yorumlar (0)
banner378
24°
açık
Namaz Vakti 14 Eylül 2020
İmsak 05:10
Güneş 06:37
Öğle 13:05
İkindi 16:36
Akşam 19:23
Yatsı 20:44
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Göztepe 1 3
2. Karagümrük 1 3
3. Beşiktaş 1 3
4. Galatasaray 1 3
5. Alanyaspor 1 3
6. Antalyaspor 1 3
7. Erzurumspor 1 3
8. Fenerbahçe 1 3
9. Kayserispor 1 3
10. Hatayspor 0 0
11. Başakşehir 0 0
12. Konyaspor 0 0
13. Ankaragücü 1 0
14. Çaykur Rizespor 1 0
15. Kasımpaşa 1 0
16. Gaziantep FK 1 0
17. Trabzonspor 1 0
18. Gençlerbirliği 1 0
19. Sivasspor 1 0
20. Malatyaspor 1 0
21. Denizlispor 1 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 1 3
2. Balıkesirspor 1 3
3. Altınordu 1 3
4. Ümraniye 1 3
5. Adanaspor 1 3
6. Ankara Keçiörengücü 1 3
7. Ankaraspor 1 3
8. Akhisar Bld.Spor 1 1
9. Altay 1 1
10. Samsunspor 1 1
11. Tuzlaspor 1 1
12. Bandırmaspor 1 0
13. Boluspor 1 0
14. Eskişehirspor 1 0
15. İstanbulspor 1 0
16. Bursaspor 1 0
17. Giresunspor 1 0
18. Menemen Belediyespor 1 0
Takımlar O P
1. Arsenal 1 3
2. Leicester City 1 3
3. Newcastle 1 3
4. Liverpool 1 3
5. Crystal Palace 1 3
6. Everton 1 3
7. Aston Villa 0 0
8. Brighton 0 0
9. Burnley 0 0
10. Chelsea 0 0
11. Man City 0 0
12. M. United 0 0
13. Sheffield United 0 0
14. Wolverhampton 0 0
15. Leeds United 1 0
16. Southampton 1 0
17. Tottenham 1 0
18. West Ham 1 0
19. Fulham 1 0
20. West Bromwich 1 0
Takımlar O P
1. Valencia 1 3
2. Granada 1 3
3. Osasuna 1 3
4. Real Betis 1 3
5. Huesca 1 1
6. Real Sociedad 1 1
7. Real Valladolid 1 1
8. Villarreal 1 1
9. Celta de Vigo 1 1
10. Eibar 1 1
11. Atletico Madrid 0 0
12. Barcelona 0 0
13. Elche 0 0
14. Getafe 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Sevilla 0 0
17. Deportivo Alaves 1 0
18. Levante 1 0
19. Athletic Bilbao 1 0
20. Cádiz 1 0