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Afrin’deki bombalı saldırıda ölü sayısı 3’e, yaralı sayısı 14’e yükseldi
SURİYE’NİN AFRİN İLÇESİNDE MEYDANA GELEN BOMBALI SALDIRIDA HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 3’E, YARALILARIN SAYISI 14’E YÜKSELDİ.
Asayiş 14.09.2020, 18:45
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Suriye’nin Afrin ilçesinde meydana gelen bombalı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 3’e, yaralıların sayısı 14’e yükseldi.
Suriye’nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesinde, çarşı girişindeki Kawa Kavşağı’nın yakınlarında bomba yüklü araçla terör saldırısı düzenlendi. Sivil savunma ekipleri tarafından yapılan açıklamada, patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 3’e, yaralıların sayısının ise 14’e yükseldiği duyuruldu.
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