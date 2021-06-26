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Afrin’de PKK/YPG terör örgütü, sivilleri hedef aldı: 3 ölü, 3 yaralı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından, Afrin’de terör örgütü PKK/YPG’nin 3 masum sivili katlederken 3 sivili de yaraladığı bildirilerek, “Sivilleri hedef alan PKK/YPG ile mücadelemiz sürecek” ifadesi kullanıldı.

Asayiş 26.06.2021, 16:18
Afrin’de PKK/YPG terör örgütü, sivilleri hedef aldı: 3 ölü, 3 yaralı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından, Afrin’de terör örgütü PKK/YPG’nin 3 masum sivili katlederken 3 sivili de yaraladığı bildirilerek, “Sivilleri hedef alan PKK/YPG ile mücadelemiz sürecek” ifadesi kullanıldı.

Milli Savunma Bakanlığı resmi sosyal medya hesabından terör örgütü PKK/YPG’nin, Afrin’de masum sivilleri yönelik bombalı saldırılarına bir yenisini daha eklediği belirtilerek, “Bombalı bir aracı sivillerin kullandığı yolda patlatan teröristler 3 masum sivili katlederken 3 sivili de yaraladı. Sivilleri hedef alan PKK/YPG ile mücadelemiz sürecek” ifadelerine yer verildi.
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