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Afrin’de patlayıcı yüklü araç infilak etti: 3 ölü, 3 yaralı

Suriye’de Halep’e bağlı Afrin ilçesinin girişinde patlayıcı yüklü aracın infilak etmesi sonucu 3 sivil hayatını kaybetti, 3 sivil de yaralandı.

Asayiş 26.06.2021, 16:15
Afrin’de patlayıcı yüklü araç infilak etti: 3 ölü, 3 yaralı

Suriye’de Halep’e bağlı Afrin ilçesinin girişinde patlayıcı yüklü aracın infilak etmesi sonucu 3 sivil hayatını kaybetti, 3 sivil de yaralandı.

Suriye’de Halep iline bağlı Afrin ilçesinde patlayıcı yüklü bir araç infilak etti. Saldırı sonucu 3 sivilin hayatını kaybettiği, 3 sivilin de yaralandığı belirtildi. Patlamanın ardından araçta yangın çıkarken sivil savunma ekipleri alevlere müdahale etti. Saldırının kim tarafından gerçekleştirildiği henüz bilinmezken terör örgütü YPK/PKK söz konusu bölgede sıklıkla sivilleri hedef alıyor.
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