Afrin’de patlamaya hazır bombalı düzenek ile canlı bomba yeleği ele geçirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Suriye’nin kuzeyinde bulunan Afrin’de, patlamaya hazır bombalı düzenek ile bir canlı bomba yeleği ele geçirildiğini açıkladı.

EGM tarafından yapılan açıklamada, “Afrin Görev Gücü tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, Eski Afrin Mahallesi’nde poşet içerisinde bir adet 1,5 metre infilaklı fitil, bir adet F1 fünye grubu, 870 gram ağırlığında canlı bomba yeleği ele geçirildi. Halep Yolu üzerindeki Habben Köprüsü’nde ise bir adet modifiye edilmiş elektrikli infilak kapsülü, patlamaya hazır düzenek halinde toplam 2 kilogram 157 gram ağırlığında, uzaktan kumandalı 3 adet bidon içerisinde hazırlanmış EYP ele geçirildi” denildi.