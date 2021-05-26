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Afrin’de patlama: 3 yaralı

Suriye’nin Afrin ilçesinde araca yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.

Asayiş 26.05.2021, 18:32
Afrin’de patlama: 3 yaralı

Suriye’nin Afrin ilçesinde araca yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.

Suriye’de sivillere yönelik bombalı saldırılar devam ediyor. Afrin ilçesinin merkezinde bulunan Rajo Yolu üzerinde araca yerleştirilen bomba patlatıldı. Patlamada ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı. Bölgeye gelen sivil savunma ekipleri yaralıları hastaneye sevk ederken, patlama nedeni ile çevrede bulunan ev ve işyerleri hasar gördü. Saldırıyı terör örgütü PKK’nın düzenlediği düşünülüyor.
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