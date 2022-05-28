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Afrin’de patlama: 3 ağır yaralı

Suriye’nin Halep kentindeki Afrin ilçesinde bomba yüklü bir motosikletle gerçekleştirilen saldırıda 3 sivil ağır yaralandı.

Asayiş 28.05.2022, 19:00
Afrin’de patlama: 3 ağır yaralı

Suriye’nin Halep kentindeki Afrin ilçesinde bomba yüklü bir motosikletle gerçekleştirilen saldırıda 3 sivil ağır yaralandı.

Suriye’nin Halep kentinin kuzeyindeki Afrin ilçesinde bombalı saldırı gerçekleştirildi. Bubi tuzaklı bir motosikletle gerçekleştirilen saldırının ardından 3 sivil ağır şekilde yaralandı. Saldırının ardından bölgeye çok sayıda polis ve ilk yardım ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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