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Afrin’de patlama : 1 ölü, 4 yaralı

Suriye’nin Kefer Cenne köyünde bomba yüklü aracın patlaması sonucu bir sivil hayatını kaybederken 4 sivil yaralandı.

Asayiş 15.06.2021, 13:36
Afrin’de patlama : 1 ölü, 4 yaralı

Suriye’nin Kefer Cenne köyünde bomba yüklü aracın patlaması sonucu bir sivil hayatını kaybederken 4 sivil yaralandı.

Suriye’nin kuzeyindeki Afrin kırsalında bulunan Kefer Cenne köyünde bomba yüklü araç patladı. Seyir halindeki aracın patlaması sonucu bir sivil hayatını kaybederken, 4 sivil de yaralandı. Patlamanın ardından olay yerine gelen sivil savunma ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken terör örgütü YPG/PKK mensuplarının araca bomba yerleştirmiş olabileceği üzerine duruluyor.
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