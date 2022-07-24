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Afrin’de mülteci kampına roketli saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

Suriye’nin kuzeyindeki Afrin ilçesine bağlı Kuveyt Al Rahma köyündeki mülteci kampına Suriye Demokratik Güçleri (SDF) tarafından düzenlenen roketli saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Asayiş 24.07.2022, 17:03
Afrin’de mülteci kampına roketli saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

Suriye’nin kuzeyindeki Afrin ilçesine bağlı Kuveyt Al Rahma köyündeki mülteci kampına Suriye Demokratik Güçleri (SDF) tarafından düzenlenen roketli saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Suriye’nin kuzeyindeki Halep kentinin Afrin ilçesinde bulunan Kuveyt Al Rahma köyünde bulunan bir mülteci kampına Suriye Demokratik Güçleri (SDF) tarafından roketli saldırı düzenlendi. Suriye Sivil Savunma ekipleri, saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin de yaralandığını açıkladı. Yerel kaynaklar, hava saldırısının SDF ve İranlı militanların kontrolü altında bulunan Tel Rıfat bölgesinden yapıldığını aktardı. Saldırıda çok sayıda ev ve çadır da zarar gördü.

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