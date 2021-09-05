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Afrin’de bomba yüklü araçla saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Suriye’nin Halep iline bağlı Afrin ilçesinde bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu ilk belirlemelere göre bir sivil hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.

Asayiş 05.09.2021, 15:53
Afrin’de bomba yüklü araçla saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Suriye’nin Halep iline bağlı Afrin ilçesinde bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu ilk belirlemelere göre bir sivil hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.

Suriye’nin Halep iline bağlı Afrin ilçesinde bulunan Eşrefiye Mahallesi’nde bomba yüklü araç infilak etti. Patlamada ilk belirlemelere göre bir sivil hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı. Patlama nedeniyle çevrede ağır maddi hasar meydana geldiği belirtildi. Olay yerine gelen sivil savunma ekipleri, patlama sonrası çıkan yangını söndürmeye çalışıyor.

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