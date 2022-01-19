Afganlı çocukları yangından kurtarıp oksijen maskesini verdi, kalp krizi geçirdi

Erzurum’da Afgan ailenin yaşadığı evde sobadan çıkan ateşin yayılması üzerine yangın çıktı. Yangında dumandan zehirlenen çocuklara oksijen maskesini takan itfaiyeci Yücel Küçük, dumandan etkilenmesi sonucu kalp krizi geçirdi. Kahraman itfaiye eri yaşadıklarıyla ilgili, "Bugün olsa yine aynı şeyi seve seve yaparım" dedi.

Olay, 17 Ocak Pazartesi günü saat 04.00 sıralarında Yakutiye ilçesi Mumcu Mahallesi’ndeki bir apartmanın bodrum katında meydana geldi. Bodrum katta yaşayan Afganistan uyruklu ailenin evinde, sobadan çıkan ateşin yayılması üzerine yangın çıktı. Apartman sakinleri durumu hemen polis, itfaiye ve acil sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, evin penceresinden içeri girerek dumandan etkilenen Roghayyeh Alavi (34) ile kızları Zehra (17), Zohre (16) ve Zeynep (14) Alavi’yi alıp dışarı çıkardı. Anne ve 3 kızı ambulanslarla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Anne ve çocuklarının hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

“Çocuklara oksijen maskesini verdi, dumandan etkilenip kalp krizi geçirdi”

Öte yandan, yangında dumandan etkilenen çocuklara oksijen maskesini veren itfaiyeci Yücel Küçük, yangın yerinde fenalaştı. Mesai arkadaşları tarafından hastaneye kaldırılan Küçük’ün dumandan etkilenmesi sonucu kalp krizi geçirdiği belirtildi. Tedavi gördüğü hastanede yaşadıklarını anlatan itfaiyeci Küçük, “7-8 yıldır itfaiye eri olarak görev yapıyoruz. Ekip olarak her şeyi yapıyoruz. İtfaiye olarak hep beraber çalışırız. Kahraman ben oldum ama arkadaşlarımla birlikte biz görev yapıyoruz. Mesleğimizi seviyorum. Sabaha karşı 4.5 sıralarında ihbar geldi. Mahsur kaldıklarını görünce hemen kurtarmak için çalışmaya başladık. Maskemi ince yaralıya takarak hayatta kalmasını sağladım. Bugün olsa yine yaparım. Biz sabah işe başlarken duamızı yaparak başlarız" diye konuştu.