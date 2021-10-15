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- Afganistan’ın Kandahar vilayetinde Şiilerin gittiği bir camide cuma namazı sırasında meydana gelen patlamada en az 30 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Afganistan’ın Kandahar vilayetinde Şiilerin gittiği bir camide cuma namazı sırasında meydana gelen patlamada en az 30 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Asayiş 15.10.2021, 13:47
- Afganistan’ın Kandahar vilayetinde Şiilerin gittiği bir camide cuma namazı sırasında meydana gelen patlamada en az 30 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Afganistan’ın Kandahar vilayetinde Şiilerin gittiği bir camide cuma namazı sırasında meydana gelen patlamada en az 30 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

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