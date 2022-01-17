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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Dost ve kardeş ülke Arnavutluk’ta FETÖ’nün hala faaliyet alanı bulabilmesi bizi derinden yaralıyor” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk’taki depremin ardından 522 konutun 13 ay da tamamlandığını açıkladı.
Afganistan’ın Badgis vilayetinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre en az 12 kişi hayatını kaybetti.
Afganistan’ın Badgis vilayetinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre en az 12 kişi hayatını kaybetti.
Asayiş 17.01.2022, 18:09
Afganistan’ın Badgis vilayetinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre en az 12 kişi hayatını kaybetti.