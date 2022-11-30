Afganistan’daki patlamada can kaybı 19’a yükseldi

Afganistan’ın kuzeyindeki Samangan vilayetinde bir medresenin girişinde meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 19’a yükseldi.

Afganistan’ın Samangan vilayetinin merkezi Aybak kentindeki Cihadiye Medresesi’nin girişinde öğle namazı sırasında meydana gelen patlamada can kaybı sayısı artıyor. Samangan Hastanesi rektör yardımcısı Seyyid Osman Seidi yaptığı açıklamada, 4 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu can kaybı sayısının 19’a yükseldiğini, yaralı sayısının ise 23 olduğunu söyledi.

Yaralıların tedavisi devam ederken, saldırıyı henüz üstlenen olmadı.