Afganistan’daki Pakistan Büyükelçiliğine saldırı

Afganistan’ın Kabil kentindeki Pakistan Büyükelçiliğine düzenlenen silahlı saldırı sonucu bir Pakistan güvenlik görevlisi ağır yaralandı.

Afganistan’ın Kabil kentindeki Pakistan Büyükelçiliğine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırının ardından Kabil Polisi Sözcüsü Khalid Zadran yaptığı açıklamada, "Öğleden sonra Kabil kentine bağlı Karte Parwan bölgesinde bir binadan Pakistan Büyükelçiliği’ne doğru ateş açıldı. Bu binada bir zanlı tutuklanırken, iki adet silah ele geçirildi. Güvenlik güçleri bu konuda ciddi bir soruşturma başlatmış olup, sonuçları daha sonra paylaşılacaktır” dedi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, saldırıda Pakistan’ın Kabil Misyon Şefi Maslahatgüzar Übeyd ur Rahman Nizamani’nin hedef alındığı belirtildi. Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdulkahhar Belhi de yaptığı açıklamada, saldırıyı kınayarak, Kabil’deki Pakistan Büyükelçiliğine yönelik saldırıyı kınadığını, diplomatik misyonların güvenliğinin tehlikeye atılmasına izin vermeyeceklerini söyledi.