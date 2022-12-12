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Afganistan’daki otel saldırısında bilanço netleşiyor: 3 ölü, 18 yaralı
Afganistan’ın başkenti Kabil’deki otele düzenlenen saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 18 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Asayiş 12.12.2022, 18:13
Afganistan’ın başkenti Kabil’deki otele düzenlenen saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 18 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Afganistan’ın başkenti Kabil’in Shahr-e Naw bölgesinde çoğunlukla yabancı uyruklu kişilerin kaldığı otele düzenlenen saldırıda bilanço netleşiyor. Kabil’deki Emergency Hastanesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, saldırı sonrası 18 yaralı kabul ettiklerini ve 3 yaralının ise yolda hayatını kaybettiği ifade edildi.
Yaklaşık 3 saat süren saldırı sonrası 3 saldırgan etkisiz hale getirilmişti. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.