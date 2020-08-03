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Afganistan’daki hapishane saldırısında ölü sayısı 21’e yükseldi
AFGANİSTAN’DA BİR HAPİSHANEYE YÖNELİK DÜZENLENEN BOMBALI VE SİLAHLI SALDIRIDA ÖLENLERİN SAYISININ 21'E YÜKSELDİĞİ, 46 KİŞİNİN YARALANDIĞI BELİRTİLDİ.
Asayiş 03.08.2020, 09:50
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Afganistan’da bir hapishaneye yönelik düzenlenen bombalı ve silahlı saldırıda ölenlerin sayısının 21’e yükseldiği, 46 kişinin yaralandığı belirtildi.
Afganistan’ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin merkezi olan Celalabad şehrindeki bir hapishaneye dün bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Patlamanın ardından güvenlik güçleri ve saldırganlar arasında silahlı çatışma başladı. Vali sözcüsü Attaullah Khogyani, yaklaşık 14 saattir devam eden saldırıda şuana kadar 21 sivil, güvenlik gücü ve mahkumun öldüğünü açıkladı. En az 3 saldırganın ise etkisiz hale getirildiği belirtildi.Çatışma sırasında hapishaneden kaçan yaklaşık bin mahkum ise yakalandı.
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