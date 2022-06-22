banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Kurbanlık hayvanlarda aranan yaş şartlarına dikkat
Kurbanlık hayvanlarda aranan yaş şartlarına dikkat
Iğdır’da sarı altın hasadı başladı, yıllık ürün beklentisi 40 bin ton üzerinde
Iğdır’da sarı altın hasadı başladı, yıllık ürün beklentisi 40 bin ton üzerinde
TOGG, yeni elemanlar arıyor!
TOGG, yeni elemanlar arıyor!
Bayram öncesi ikinci el otomobil piyasasında yaprak kıpırdamıyor
Bayram öncesi ikinci el otomobil piyasasında yaprak kıpırdamıyor

Afganistan’daki depremde can kaybı bine yükseldi

Afganistan’ın Pakistan sınırına yakın Host kentinin 44 kilometre güneybatısında meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı bine, yaralı sayısı ise bin 500’e yükseldi.

Asayiş 22.06.2022, 15:59
Afganistan’daki depremde can kaybı bine yükseldi

Afganistan’ın Pakistan sınırına yakın Host kentinin 44 kilometre güneybatısında meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı bine, yaralı sayısı ise bin 500’e yükseldi.

Afganistan’ın doğusunda, Pakistan sınırında bulunan Host kentinin 44 kilometre güneybatısında meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin bilançosu artıyor. Yetkililer deprem nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının bine, yaralı sayısının ise bin 500’e yükseldiğini açıkladı. Afganistan Paktika Bilgi ve Kültür Dairesi Başkanı Mohammad Amin Huzaifa yaptığı açıklamada, “Sayı artıyor. İnsanlar mezar üstüne mezar kazıyor” dedi.

Ülkedeki, depremden en çok etkilenen Paktika vilayetinin Barmal, Ziruk, Naka ve Gayan bölgelerinde 280 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti. Host vilayetinde ise en az 25 kişinin hayatını kaybettiği, 95 kişinin ise yaralandığı açıklanmıştı. Ayrıca depremin Hindistan, Pakistan’ın başkenti İslamabad, Pencap eyaleti ve civarında da hissedildiği öğrenilmişti.

Yorumlar (0)
27°
açık