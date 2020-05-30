Afganistan’da yol kenarına yerleştirilen bomba infilak etti

Afganistan’ın başkenti Kabil’de yol kenarına yerleştiren bombanın infilak etti. Patlama anından oradan geçen aracın içerisinde işten evlerine dönmeye çalışan bir yerel tv muhabiri biri kanal şoförü olmak üzere 2 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda 5 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Afganistan’ın başkenti Kabil’in 4. bölgesinde bir patlama meydana geldiği ve 2 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı açıklandı. Ölenlerin yerel TV kanalı Khorshid’un muhabiri ve kanalın şoförü olduğu belirlendi. Khorshid TV haber müdürü Javid Farhad, ölenlerin kimliğini teyit ederek “Patlamada iki arkadaşımızı kaybettik” ifadelerini kullandı.

Kabil polisi olayla ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Tanıkların ifadelerine göre, Khorshid TV’nin aracı önceden yol kenarına yerleştirilen patlayıcının hedefi oldu.

Olayı henüz üstlenen olmadı.

Öte yandan 2019 yılının Ağustos ayında da başkent Kabil’de aynı TV kanalı çalışanı 2 kişi benzer bir olayda hayatını kaybetmişti.