Afganistan’da tüneldeki tanker patlamasında ölü sayısı 31’e yükseldi

Afganistan’ın Parwan vilayetinde Salang Tüneli’nde tankerin patlaması sonucu meydana gelen yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 31’ye yükseldi.

Afganistan’ın Parwan vilayetinde bulunan Hindukuş Dağları’ndaki Salang Tüneli’ne dün bir tankerin patlaması sonucu yangın çıkmıştı. Afganistan Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sharaft Zaman, hayatını kaybedenlerin sayısının 31’e yükseldiğini açıklayarak 37 kişinin de yaralandığını söyledi. Enkaz altında kalanların olduğunu bildiren Zaman, arama kurtarma çalışmalarına devam edildiğini söyledi.

Selang Tüneli’nin ise henüz trafiğe açılmadığı ifade edildi.