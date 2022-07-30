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Afganistan’da stadyumdaki patlamada 2 kişi öldü

Afganistan’ın başkenti Kabil’de kriket stadyumunda meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti.

Asayiş 30.07.2022, 18:09
Afganistan’da stadyumdaki patlamada 2 kişi öldü

Afganistan’ın başkenti Kabil’de kriket stadyumunda meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan’ın başkenti Kabil’de dün Uluslararası Kriket Stadyumu’nda oynanan Shepgize turnuvası maçı sırasında bombalı saldırı gerçekleştirilmişti. Yetkililer olayda 10 kişinin yaralandığını belirterek, 2 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Kabil Polis Sözcüsü Halid Zadran bugün yaptığı açıklamasında, "Saldırı el bombasıyla düzenlendi. Olayda 2 kişi hayatını kaybetti ve bazı vatandaşlarımız yaralandı. Güvenlik güçlerimiz saldırının sorumlularını bulmak için harekete geçti" ifadelerini kullandı.

Öte yandan kriket, Afganistan’da popüler bir spordur ve ülkenin milli takımı, sınırlı kaynaklara ve ülke içindeki istikrarsızlığa rağmen başarı göstermeye devam ediyor.

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