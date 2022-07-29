Afganistan’da stadyumda patlama: 10 yaralı

Afganistan’ın başkenti Kabil’de kriket stadyumunda meydana gelen patlamada 10 kişi yaralandı.

Kabil’de Uluslararası Kriket Stadyumu’nda oynanan Shepgize turnuvası maçı sırasında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda polis ve ilk yardım ekipleri sevk edilirken, yetkililer patlamada 10 kişinin yaralandığını söyledi.

Olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.