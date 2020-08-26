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Afganistan’da sel felaketi: 30 ölü, 20 yaralı
AFGANİSTAN’IN BAŞKENTİ KABİL’DE MEYDANA GELEN SEL FELAKETİNDE 30 KİŞİ HAYATINI KAYBEDERKEN 20 KİŞİ DE YARALANDI.
Asayiş 26.08.2020, 08:53
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Afganistan’ın başkenti Kabil’de meydana gelen sel felaketinde 30 kişi hayatını kaybederken 20 kişi de yaralandı.
Afganistan’ın başkenti Kabil’in kuzeyinde bulunan Parwan vilayetinin merkezinde sabahın ilk saatlerinde sel meydana geldi. Yerel saatle 02.00’de yaşanan sel sonucu 30 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı.
Parwan Valilik Sözcüsü Wahida Shahkar, “Sabah saatlerinde etkili olan sel yaklaşık 2 saat sürdü” dedi. Sözcü Shahkar, hayatını kaybedenler arasında kadın ve çocukların da olduğunu ifade ederek, can kaybının artabileceğini söyledi.
Sel bölgesine heyet gönderilirken arama kurtarma çalışmaları başladı. İlk belirlemelere göre, Parwan’da 300’ye yakın evi yıkıldı.
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