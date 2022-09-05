Afganistan’da Rus Büyükelçiliği yakınında patlama: 1 ölü, 10 yaralı
Afganistan’ın başkenti Kabil’deki Rus Büyükelçiliği yakınında meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.
Afganistan’ın başkenti Kabil’deki Rus Büyükelçiliği yakınında meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.
Afganistan’ın başkenti Kabil’deki Darul Aman yolu üzerinde bulunan Rus Büyükelçiliği yakınında yerel saatle 11.00 sıralarında patlama sesi duyuldu. Taliban yönetimi tarafından yapılan açıklamada, kentin 7. güvenlik bölgesindeki Rus Büyükelçiliği önünde toplanan kalabalığın ortasında kendini patlatmak isteyen bir intihar bombacısının, hedefe ulaşamadan güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Öte yandan, Kabil polisi patlamada 1 kişinin öldüğünü, 10 kişinin de yaralandığını söyledi. Rus kaynaklarının Rusya Dışişleri Bakanlığı’na dayandırdığı haberde ise, Rus Büyükelçiliği yakınındaki patlamada 2 Rus vatandaşının öldüğü belirtildi.
Saldırıyı şu ana kadar üstlenen olmadı.
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