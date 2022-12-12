Afganistan’da otele saldırı: 2 yaralı

Afganistan’ın başkenti Kabil’de çoğunlukla yabancı uyrukluların kaldığı otele gerçekleştirilen saldırıda 2 kişi yaralanırken 3 saldırgan etkisiz hale getirildi.

Afganistan’ın başkenti Kabil’in Shahr-e Naw’da yerel saatle 14.30 sıralarında saldırı gerçekleştirildi ve ardından silah sesleri duyuldu. Görgü tanıklarına göre silahlı saldırganlar çoğunlukla yabancı uyrukluların kaldığı otele saldırdı. Yaklaşık 3 saat süren çatışma sonucunda açıklama yapan Hükümet Sözcüsü Zabihullah Mujahid “Kabil kentinde bir otele düzenlenen saldırı sonucunda, 3 saldırgan etkisiz hale getirildi” dedi. Oteldeki herkesin kurtarıldığını belirten Mujahid otelde kalan yabancı uyruklu 2 kişinin çatıdan düşerek yaralandığını açıkladı.

Öte yandan, saldırıyı üstlenen olmadı.