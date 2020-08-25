Afganistan’da intihar saldırısında bilanço artıyor
AFGANİSTAN’DA PATLAYICI YÜKLÜ BİR ARAÇLA GERÇEKLEŞTİRİLEN SALDIRIDA 1’İ KOMANDO 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 41 KİŞİ YARALANDI
Afganistan’da patlayıcı yüklü bir araçla gerçekleştirilen saldırıda 1’i komando 3 kişi hayatını kaybetti, 41 kişi de yaralandı.
Afganistan’ın kuzeyinde bulunan Balkh ilçesinde bomba yüklü araçla intihar saldırısı gerçekleştirildi. Saldırıda 3 kişi hayatını kaybederken, 41 kişi de yaralandı. Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarik Aryan olayı teyit ederek, “Sabah saat 09.00 sıralarında patlayıcı yüklü araç, Balkh ilçesinin hayvan kliniği yakınında patladı” dedi.
Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, 1 komandonun hayatını kaybettiği, 6 askerin de yaralandığı bildirildi. Açıklamada “Maalesef, 2 sivil de şehit oldu ve 35 sivil de yaralandı. Onlarca ev hasar gördü” ifadeleri kullanıldı.
Yetkililer, bilançonun artmasından endişe ediyor.
Saldıyı Taliban üstlendi.
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