Afganistan’da gazetecilerin katıldığı etkinliğe saldırı: 1 ölü, 8 yaralı

Afganistan’ın Mezar-ı Şerif kentindeki bir kültür merkezinde gazetecilerin katıldığı etkinlik sırasında gerçekleştirilen bombalı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Afganistan’ın kuzeyinde yer alan Mezar-ı Şerif kentindeki Tibian Kültür Merkezinde gazetecilerin katıldığı bir etkinlik sırasında bombalı saldırı gerçekleştirildi. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdül Nafi Takor yaptığı açıklamada, “Bugün saat 11.30 sıralarında Balkh vilayetindeki Mezar-ı Şerif’te Şiilere ait Tibian Kültür Merkezinde bombalı saldırı sonucu 1 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti, 5’i gazeteci, 3’ü çocuk olmak üzere toplam 8 kişi de yaralandı" ifadelerini kullandı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Öte yandan, terör örgütü DEAŞ tarafından iki gün önce Balkh vilayetinde valilik binasında gerçekleştirilen saldırıda Vali Dawood Muzamil dahil 3 kişi hayatını kaybetmişti.