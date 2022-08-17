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Afganistan’da camiye bombalı saldırı

Afganistan’ın başkenti Kabil’de bir camiye bombalı saldırı düzenlendi. Can kaybı veya yaralı hakkında henüz resmi açıklama yapılmadı.

Asayiş 17.08.2022, 21:26
Afganistan’da camiye bombalı saldırı

Afganistan’ın başkenti Kabil’de bir camiye bombalı saldırı düzenlendi. Can kaybı veya yaralı hakkında henüz resmi açıklama yapılmadı.

Afganistan’ın başkenti Kabil’de bulunan Sıddık Camisi’ne akşam namazı sırasında bombalı saldırı düzenlendi. Can kaybı veya yaralı hakkında henüz resmi açıklama yapılmazken, Kabil’de bulunan İtalyan Emergency Hastanesi tarafından yapılan açıklamada, saldırı nedeniyle aralarında 5 çocuğun bulunduğu 27 kişinin hastaneye getirildiği belirtildi.

Öte yandan saldırıda din adamı Mawlawi Amir Mohammad Kabuli’nin hedef alındığı iddia edildi.

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