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Afganistan’da askeri helikopter düştü: 9 ölü
Afganistan’da askeri helikopterin düşmesi sonucu 9 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Asayiş 18.03.2021, 09:53
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Afganistan’da askeri helikopterin düşmesi sonucu 9 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Afganistan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Afganistan Hava Kuvvetleri’ne ait bir helikopterin düştüğü bildirildi. Açıklamada, “Ordumuzun 777. Komutanlığı’na ait MI-17 helikopteri Vardak ilinin Behsud ilçesinde düştü, 4 mürettebat ve 5 ordu mensubu şehit oldu” denildi.
Savunma Bakanlığı olayla ilgili soruşturma başlattı.