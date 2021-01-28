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Afganistan’da askeri araca saldırı: 3 yaralı
Afganistan’ın Jelalabad kentinde Afgan Ulusal Ordusu (ANA) aracına gerçekleştirilen saldırıda 3 asker yaralandı.
Asayiş 28.01.2021, 13:45
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Afganistan’ın Jelalabad kentinde Afgan Ulusal Ordusu (ANA) aracına gerçekleştirilen saldırıda 3 asker yaralandı.Afganistan’ın Jelalabad kentinde Afgan Ulusal Ordusu (ANA) aracına bombalı saldırı gerçekleştirildi. Bombanın patlamasıyla araç alev topuna döndü. Saldırı sonucu en az 3 askerin yaralandığı bildirildi. Saldırıyı kimin gerçekleştirdiği bilinmiyor.