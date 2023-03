Afganistan ve Pakistan’ı vuran depremde can kaybı 19’a yükseldi

Afganistan ve Pakistan’ı vuran 6.5 büyüklüğündeki depremde, Afganistan’da hayatını kaybedenlerin sayısının 10’a yükselmesiyle depremdeki toplam can kaybı 19’a ulaştı.

Afganistan’ın Badakhshan eyaletinin Hindukuş bölgesinde meydana gelen ve çevre ülkelerde de hissedilen 6.5 büyüklündeki depremde can kaybı arttı. Afganistan’da depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 10’a yükselirken, ölenler arasında 1 çocuğun olduğu ifade edildi. Afganistan’da can kaybının artması ile Afganistan ve Pakistan’ı vuran depremdeki toplam can kaybı 19’a ulaştı. Depremden etkilenen Pakistan’da ise 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi’ne (EMSC) tarafından yapılan açıklamada, depremin Afganistan ve Pakistan’ın yanı sıra Hindistan, Özbekistan, Tacikistan, Kazakistan, Kırgızistan, Afganistan ve Türkmenistan’ı kapsayan bin kilometrelik bir alanda hissedildiği ifade edilmişti.