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Afganistan uyruklu göçmen otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı

Diyarbakır’da Afganistan uyruklu göçmen yolda otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Yaralı göçmen olay yerine çağrılan ambulansla en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Araç sürücüsü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Asayiş 09.05.2021, 17:55
Afganistan uyruklu göçmen otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı

Diyarbakır’da Afganistan uyruklu göçmen yolda otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Yaralı göçmen olay yerine çağrılan ambulansla en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Araç sürücüsü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Afganistan’dan kaçarak yasadışı yollarla Türkiye’ye gelen Afganların umut yolculuğu Diyarbakır’da son bulurken, Diyarbakır Otogarı’nda bekleyen Afganistan uyruklu bir göçmen yolun karşısına geçtiği sırada 21 BT 900 plakalı hafif ticari otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. İsmi öğrenilemeyen Afagnistan uyruklu göçmen, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra tedavi edilmek üzere en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Göçmenin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, araç sürücüsü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
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