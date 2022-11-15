Afganistan uyruklu 5 kişinin öldürülmesiyle ilgili soruşturma sürüyor

Ankara’nın Altındağ ilçesinde yabancı uyruklu 5 kişinin öldürülmesi ile ilgili soruşturma devam ediyor. Şüpheli bir şahsın yakalanması için çalışmalar devam ederken, evde bulunan cep telefonları ile kesici ve delici aletler incelenmek üzere kriminal laboratuvara gönderildi.

Ankara’nın Altındağ ilçesine bağlı Örnek Mahallesi’nde, geçtiğimiz hafta Afganistan uyruklu 5 kişinin cesedi bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde, yapılan incelemede bir kişinin domuz bağı ile bağlandıktan sonra boğularak, 4 kişinin ise bıçakla öldürüldükleri anlaşıldı. Boğularak öldürülen kişinin Asadullah Rahimy, bıçaklananların ise Sarfarz Sayaz, Habibollah Jora Khan, Abdul Halım Roozi Qul ve Abdurrahman Azizi olduğu belirlendi. Bu kişilerin Göç İdaresi’nde kayıtları olduğu, farklı işlerde çalışan geçici işçiler olduğu ortaya çıktı. Savcılığın talimatıyla bu kişileri tanıyan 2 kişinin ifadesine başvuruldu. İfadeler neticesinde aynı evde kalan ve olay sonrası bulunamayan Afgan uyruklu şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

İncelemeler sürüyor

Savcılık, cinayeti çözmek için ölen 5 kişi ile şüpheli arasındaki, ölen kişilerin Türkiye’de bulundukları zaman aralığında kimlerle ilişkide bulunduklarının tespiti için HTS kayıtlarını incelemeye aldı. Bu çerçevede evde ele geçirilen çok sayıda telefon incelenmek üzere Emniyet Kriminal laboratuvarına gönderildi. Yanı sıra vefat eden 5 kişinin banka hesap hareketleri de incelemeye alındı. Cinayetin bir kişi mi yoksa birden fazla kişi tarafından mı işlendiği konusunda çalışmalar sürerken, evde bulunan tüm delici ve kesici aletler ile ölen kişilere ait eşyalar da detaylı inceleme yapılması için kriminal laboratuvara gönderildi.

Cinayetin aydınlatılması için çalışmaların devam ettiği, savcılığın talimatıyla olay aydınlatılana kadar Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Bürosunda aynı kişilerin görev yapacağı özel bir ekibin kurulduğu da öğrenildi.