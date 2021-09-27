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Afganistan sınırında bir Özbek askeri şehit oldu

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev, Afganistanlı bir uyuşturucu baronunun Özbekistan sınırını ihlal etmeye çalıştığını kaydederek, 1 askerin hayatını kaybettiğini söyledi.

Asayiş 27.09.2021, 13:20
Afganistan sınırında bir Özbek askeri şehit oldu

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev, Afganistanlı bir uyuşturucu baronunun Özbekistan sınırını ihlal etmeye çalıştığını kaydederek, 1 askerin hayatını kaybettiğini söyledi.

24 Ekim’de yapılması planlanan Özbekistan Cumhurbaşkanlığı seçiminde Liberal Demokrat Partisi adayı olan mevcut Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev, seçim kampanyası kapsamında Namangan vilayetinde vatandaşlarla bir araya geldi. Mirziyoyev, buluşma sırasında Afganistanlı bir uyuşturucu baronunun Özbekistan sınırını ihlal etmeye çalıştığını dile getirdi. Afganistan sınırındaki son duruma yönelik değerlendirme yapan Mirziyoyev, “Afganistan’daki durumun hepimize ders olması lazım. Sınırdaki durum her gün odak noktamızda. Sınırlarımızın ihlal edilmesine izin vermeyiz. Çünkü, Özbekistan’da kanun her şeyden üstün, ceza kaçınılmazdır” ifadesini kullandı.

Dün Özbekistan sınırını ihlal etme girişimi olduğunu söyleyen Şavkat Mirziyoyev, “Bir uyuşturucu baronu bunu yapmaya çalıştı. Ama sınır güvenliğimizden asla taviz vermeyiz, gerekirse sınırlarımızı korumak için silah kullanırız. Şerefle görev yapan bir askerimiz dünkü olayda kahramanlarca hayatını kaybetti. Bu toprakların çocuğuydu, Namanganlıydı" dedi.

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