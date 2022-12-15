Afganistan-Pakistan sınır güçleri arasında yeni çatışma: 1 ölü

Afganistan ve Pakistan arasındaki Chaman-Spin Boldak Sınır Kapısının yakınında çıkan çatışmalarda 1 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

Afganistan-Pakistan sınırından bir kez daha çatışma sesleri yükseldi. Pakistan’ın Belucistan eyaleti yetkilisi Zahid Saleem yaptığı açıklamada, Afganistan ve Pakistan arasındaki Chaman-Spin Boldak Sınır Kapısının yakınında çatışma çıktığını bildirdi. Saleem, Pazar günkü çatışmalarda hasar gören sınır çitinin bir bölümünü tamir eden Pakistan güçlerinin, sınırdaki Afgan güçleri tarafından saldırıya uğramasıyla başladığını aktardı. Saleem, Afganistan tarafından atılan havan mermilerinin Pakistan topraklarındaki sivil yerleşim yerlerine isabet ettiğini söyledi. Sınırdaki Chaman bölgesinin yerel yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, 1 sivilin hayatını kaybettiği, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 12 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Afganistan Savunma Bakanlığı’ndan Twitter üzerinden yapılan açıklamada ise önce Pakistan güçlerinin ateş açtığını belirtilirken, sorunun müzakere yoluyla çözülmesi çağrısında bulunuldu. Açıklamada, "Olumsuz eylemler ve savaş için bahaneler üretmenin kimseye faydası olmaz" denildi.

Sınırdaki anlaşmazlık nedeniyle ara ara çatışmalar yaşanıyor

Öte yandan geçtiğimiz 11 Aralık’ta Pakistan makamları tarafından yapılan açıklamada, Afgan sınır güçlerinin sınırdaki Chaman şehrinde "sebepsiz yere ve ayrım gözetmeksizin ateş açması" sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 17 kişinin de yaralandığını duyurmuştu.

Afganistan ve Pakistan, uzun yıllardır sınır topraklarında anlaşmazlıklar yaşıyor. Chaman sınır kapısı, geçtiğimiz ay yaşanan benzer çatışmalardan sonra birkaç günlüğüne kapatılmıştı. İki ülke arasındaki en işlek ikinci geçiş noktası olan Chaman-Spin Boldak, Afganistan için önemli bir ticaret yolu.