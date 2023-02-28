Afganistan Dışişleri Bakanlığı: “80 Afgan mülteci İtalya’nın güneyinde boğularak hayatını kaybetti”

Afganistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İtalya’daki tekne faciasında 80 Afgan’ın hayatını kaybettiği belirtildi.

İtalya’nın Calabria bölgesindeki Crotone’ye bağlı sahil beldesi Steccato di Cutro açıklarında meydana gelen tekne faciası ile ilgili soruşturma ve arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, Afganistan Dışişleri Bakanlığı, faciada hayatını kaybeden Afganlar ile ilgili taziye mesajı yayınladı. İtalya makamları tarafından şu ana kadar 14’ü çocuk toplam 64 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiği açıklanan facia ile ilgili Dışişleri Bakanlığı, İtalya’daki tekne faciasında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 80 Afgan’ın hayatını kaybettiği belirterek, “Afganistan İslam Emirliği, ölenler için Allah’tan rahmet, hayatını kaybedenlerin aileleri ve yakınlarına sabır diler, tüm vatandaşları düzensiz göç yoluyla yabancı ülkelere gitmekten kaçınmaya bir kez daha davet ediyor” denildi.

Açıklamada ayrıca, başta Uluslararası Kızılhaç Komitesi olmak üzere hayır kurumlarına, İtalya’nın güney denizinde boğulan Afganistan uyrukluların cesetlerinin bulunması ve nakledilmesinde insanlığa karşı sorumluluk açısından görevini yerine getirmesi çağrısında bulunuldu.

Tekne faciası

Calabria açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu ahşap tekne kıyıdan birkaç metre açıkta kayalara çarparak batmıştı. Teknenin yaklaşık dört gün önce İtalya’ya doğru yola çıktığı ve geçtiğimiz cumartesi günü geç saatlerde Avrupa Birliği (AB) sınır teşkilatı Frontex tarafından tespit edildiği aktarılmıştı. Frontex, olumsuz hava şartları nedeniyle tekneye ulaşılamadığını ifade etmişti.

Teknede Afganistan, Pakistan, Somali ve İran’dan 150 ila 200 düzensiz göçmenin bulunduğu tahmin edilirken, 80 kişi faciadan sağ kurtulmuştu. Soruşturma kapsamında göçmen kaçakçılığı ile suçlanan 3 kişi tutuklanmış, 1 şüphelinin ise polis tarafından arandığı ifade edilmişti.