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Afgan uyruklu gencin şüpheli ölümü

KARABÜK'TE, EVİNDE ASILI BULUNAN AFGAN UYRUKLU BİR KİŞİNİN ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU.

Asayiş 19.10.2020, 11:46
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Afgan uyruklu gencin şüpheli ölümü

Karabük’te, evinde asılı bulunan Afgan uyruklu bir kişinin ölümü şüpheli bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi Ankara Caddesi’nde ikamet eden Afgan uyruklu Abdul Halıl K. (28), iş çıkışı eve gelen arkadaşları iple asılı buldu. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine 112 Acil Servis ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Abdul K.’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Afgan uyruklu vatandaşın cansız bedeni otopsi işlemleri için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgunu kaldırıldı. Abdul K.’nın arkadaşları ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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