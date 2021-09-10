Afet bölgesine gönderilen köpek maması içinden uyuşturucu hap çıktı

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu’ya yardım amaçlı gönderilen köpek mamasının içinde 994 adet reçeteye tabi hap ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Devrekani ilçesinde operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda yapılan aramada köpek maması içerisine gizlenmiş 994 adet reçeteye tabi hap ele geçirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince son zamanlarda artış gösteren Covid-19 vakalarına dikkat çekmek amacıyla da yakalanan haplarla "aşı ol" mesajı verildi.

Operasyonlar sonucu gözaltına alınan 1 şüpheli, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.