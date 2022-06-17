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Bakan Çavuşoğlu: “Terörle mücadelede İsveç kanunlarının yetkililerinin ne kadar gevşek olduğunu gösteriyor”
AFAD:"Öğle saatlerinden sonra Ankara, Çankırı, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde; akşam saatlerinde Çorum il genelinde kuvvetli yağış bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun"
AFAD:"Öğle saatlerinden sonra Ankara, Çankırı, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde; akşam saatlerinde Çorum il genelinde kuvvetli yağış bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun"
Asayiş 17.06.2022, 11:08
AFAD:"Öğle saatlerinden sonra Ankara, Çankırı, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde; akşam saatlerinde Çorum il genelinde kuvvetli yağış bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun"