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AFAD:"Öğle saatlerinden sonra Ankara, Çankırı, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde; akşam saatlerinde Çorum il genelinde kuvvetli yağış bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun"

AFAD:"Öğle saatlerinden sonra Ankara, Çankırı, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde; akşam saatlerinde Çorum il genelinde kuvvetli yağış bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun"

Asayiş 17.06.2022, 11:08
AFAD:"Öğle saatlerinden sonra Ankara, Çankırı, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde; akşam saatlerinde Çorum il genelinde kuvvetli yağış bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun"

AFAD:"Öğle saatlerinden sonra Ankara, Çankırı, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde; akşam saatlerinde Çorum il genelinde kuvvetli yağış bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun"

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